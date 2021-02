Penjualan Mobil Bekas Diharapkan Stabil, Harga Akan Dikoreksi Mulai Bulan Depan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Para pedagang mobil bekas tetap optimis dengan berlakunya kebijakan pemerintah terhadap mobil baru.

Pemerintah memberi insentif atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk periode pertama dari Maret hingga Mei 2021.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan, pemberian insentif bagi mobil baru bakal berdampak pada penjualan mobil bekas.

Menurutnya, kebijakan tersebut bakal membuat pedagang mobil bekas harus melakukan penurunan harga.

Nantinya penyesuaian inilah yang membuat bursa mobil bekas tetap bergairah.

"Ancaman tentu saja akan terjadi penurunan harga, cuma kita belum tahu koreksi dari 10 persen berapa mereka akan turunkan karena elastisitasnya kita belum tahu," ujar Tauhid, dalam diskusi virtual (21/2/2021).

Tauhid juga mengatakan, turunnya harga mobil bekas berpotensi membuat calon pembeli mobil baru beralih ke mobil bekas.

"Tergantung tentu saja apakah ada shifting daripada pembeli atau tidak," katanya.

"Tentu peluangnya adalah besar kemungkinan kalau shifting, volume penjualan mobil bekas akan semakin meningkat kalau harganya ikut turun untuk mobil bekas ini," katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Mobil88 Halomoan Fischer, mengatakan, pihaknya optimistis kebijakan PPnBM mampu meningkatkan industri otomotif secara menyeluruh.