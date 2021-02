Pria Ini Kaget Lihat Dunia Telah Berubah, Sebelumnya Dipenjara 68 Tahun

(JUVENILE-IN-JUSTICE DAN PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS via NEW YORK POST)

Kaget Setelah Keluar Penjara - Joe Ligon dalam beberapa tahun terakhir (pergi) dan fotonya pada 1963, (kanan). Dia dijatuhi seumur hidup namun akhirnya dibebaskan pada 2021 setelah mendeka selama 68 tahun di penjara.