Mesut Ozil Pajang Foto Masjid Istiqlal di Instagram, Warganet Heboh

SERAMBINEWS.COM - Bintang Fenerbahce asal Jerman, Mesut Ozil bikin warganet Indonesia heboh.

Mantan pemain Arsenal ini mengunggah foto dengan latar belakang Masjid Istiqlal, Jakarta.

Dalam foto tersebut, terlihat Ozil tengah berdoa, dengan latar belakang Masjid Istiqlal.

"For every setback, God has a comeback."

"He will help you to come back even stronger! #SABR."

"Tuhan memberkati Anda#JummaMubarak #HayirliCumalar," cuit Ozil, Jumat (5/3/2021).

Banyak warganet Indonesia yang mempertanyakan alasan Ozil berpose dengan lata belakang Masjid Istiqlal salah satunya akun Twitter@hdzmfyd.

@MesutOzil1088

Ada apa, nih? Kok posting foto Masjid Istiqlal?

Saya akan Menjadi Gunner Seumur Hidup!