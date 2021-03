1.500 Peserta Try Out Online di Aceh Memenuhi Passing Grade

Hasil Try Out Akbar online tingkat SMA sederajat se- Aceh yang berlangsung 13 Februari 2021 lalu sudah diumumkan hasilnya. Sebanyak 20 persen atau 1.500 peserta didik dinyatakan lulus

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Hasil Try Out Akbar online tingkat SMA sederajat se- Aceh yang berlangsung 13 Februari 2021 lalu sudah diumumkan hasilnya. Sebanyak 20 persen atau 1.500 peserta didik dinyatakan lulus atau memenuhi passing grade.

Hal itu menunjukkan mutu pendidikan Aceh semakin membaik meski masih di tengah Pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan sendiri oleh peserta didik SMA/SMK sederajat di Aceh melalui hasil try out. Sebelumnya, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Lembaga Teknos Aceh menggelar Try Out Akbar se-Aceh.

Hasil yang menunjukkan 1.500 peserta didik dinyatakan lulus atau memenuhi passing grade itu, menggambarkan generasi didik di provinsi paling barat Indonesia ini terus bangkit untuk menggapai impian menembus perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Hasil yang diraih hari ini kita harapkan menjadi suatu langkah awal yang baik. Kepada anak-anak sekalian saya mengajak ayo bersemangat, kawan-kawan kalian ini sudah ada yang memenuhi passing grade," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati M.T, Sabtu, (6/3/2021) di Restaurant Meuligoe Gubernur Aceh.

Hal itu disampaikan Dyah Erti Idawati usai diumumkannya juara Try Out Online Akbar jenjang SMA/SMK sederajat seluruh Aceh. Pengumuman juara Try Out Online Akbar ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh, yang dihelat secara Virtual.

Dyah Erti Idawati mengapresiasi dan memotivasi peserta didik yang telah berkompetisi pada ajang tersebut untuk menembus perguruan tinggi, sekolah kedinasan dan TNI/Polri.

"Usaha anak-anak kita patut kita apresiasi karena semangat mereka melanjutkan pendidikan sangat besar, ini merupakan harapan besar bagi Aceh menjadi lebih baik melalui dunia pendidikan. Hanya saja perlu kita perkuat lagi di sekolah-sekolah melalui para pengajar (guru)," ujar Dyah.

Dalam kesempatan itu, Istri Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT ini turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri MM, pihak Teknos Aceh, para Kepala Bidang dan Kepala UPTD Balai Tekkomdik Aceh, Teuku Fariyal S.Sos, MM serta beberapa Kepala SMA dan siswa-siswi dari Kota Banda Aceh.