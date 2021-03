Barakallahu Fii Umrik - 30 Ucapan Selamat Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris Untuk Sahabat Terdekat 

Barakallahu Fii Umrik atau ucapan selamat ulang tahun merupakan ungkapan yang menyenangkan hati orang yang sedang memperingati hari kelahirannya.

Barakallahu Fii Umrik atau yang berarti selamat memperingati hari kelahiran dalam bahasa Indonesia dan semoga Allah memberikan keberkahan pada pertambahan usia.

Berikut ini, ada beberapa ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris yang bisa kamu copas dan kirim ke sahabat terdekat.

Boleh jadi mengucapkan selamat ulang tahun dalam bahasa Indonesia sudah umum dilakukan, bukan?

Nah, siapa tahu kamu mau agak sedikit berbeda dari biasanya dan mengirim ucapan selamat dalam bahasa Inggris.

Berikut ini, 30 ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris yang ditujukan kepada sahabat terdekat seperti dikutip pada The Oprah Megazine.

Sending you nothing but positive vibes on your birthday ❤️

I hope you know how much you’re loved today, best friend! Happy birthday!

Every year on your birthday, I get reminded of how much you mean to me as a best friend.