Berikut Sejarah Isra Miraj Perjalanan Nabi Muhammad SAW, Menerima Perintah Sholat

Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW.

SERAMBINEWS.COM - Hari ini umat Islam di seluruh dunia akan merayakan peringatan Isra Miraj yang jatuh pada 11 Maret atau 27 rajab 1442 Hijriyah.

Apa itu Isra Miraj?

Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW.

Tahukah kamu apa itu Isra Miraj?

Isra Miraj Dikutip dari The Story of Prophet Muhammad Night Journey (Isra Miraj) from Earth to Heaven in Islam (2016) karya Muham Dragon Sakura, Isra Miraj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam pada 621.

Isra Miraj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual (rohani) yang bersumber dari kitab suci umat Islam Al Quran surat Al Isra dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Baca juga: VIDEO Rumah Pasutri Lansia Miskin Ludes Dilalap Api

Baca juga: Tabrak Dump Truck Hino, Pengemudi CBR Meninggal Dunia, Satu Luka Berat

Baca juga: Ini Kadar Asupan Gula Tambahan Diperbolehkan untuk Bayi Bawah 2 Tahun, Sebatas Pendamping ASI

Melansir Huffpost, Isra Miraj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke masjid terjauh yaitu Masjid Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke surga, dimurnikan dan diberi perintah bagi umat Islam untuk sholat lima kali sehari.

Pada kalender Islam, Isra Miraj secara umum diperingati pada hari ke-27 bulan Rajab.

Isra Miraj terdiri dari dua bagian perjalanan utama yaitu perjalanan ke masjid terjauh (Isra) dan ke surga (Miraj).