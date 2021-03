Reaksi Panik Gading Marten saat Tahu Video Syur Mantan Istri Bocor, Gisel: Dia Khawatir Nasib Gempi

SERAMBINEWS.COM - Artis Gisella Anastasia akhirnya mengungkapkan respons mantan suaminya, Gading Marten saat pertama kali mengetahui video syurnya dengan Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu tersebar luas di media sosial pada November 2020 lalu.

Sebelumnya diketahui, video syur itu direkam pada tahun 2017, ketika Gisel masih berstatus sebagai istri Gading.

Tapi, pria 38 tahun itu justru menjadi sosok paling depan yang mendukungnya hingga kasus itu masuk ke jalur hukum.

Tak dipungkiri, mantan suaminya itu merasa khawatir dengan masa depan putri semata wayangnya, Gempi.

Hal itu diungkap Gisel, sapaan akrabnya, saat berbincang di kanal YouTube Boy William, Kamis (11/3/2021).

"Mas gading tau pertama kali berita ini, his say anything or call you?," tanya Boy William.

Gisel mengungkapkan jika sosok mantan suaminya itu selalu mendukung dirinya disaat melewati masa-masa terpuruk saat beredarnya video syur.

Baca juga: Tanggal Lamaran hingga Pernikahan Atta Halilintar & Aurel Hermasnyah Bocor, Ini Jadwal Lengkapnya

"Yang aku tau kalau mas Gading juga berkat paling besar juga ya di kehidupan aku kayak dia ada yang selalu di paling depan gitu untuk support," ungkap Gisel.

Di balik dukungan yang besar diberikan kepada Gisel, ternyata Gading sebagai mantan suami justru mengaku sangat mengkhawatirkan nasib masa depan buah hatinya itu, Gempita Noura Marten.

"Tapi aku tau banyak kekhawatiran juga dari dia pasti banyak kekhawatiran karena mikirin gempi kali ya, ya kita semua selalu mikirin Gempi," lanjut Gissel.