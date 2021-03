Kondom Selingkuhan Tertinggal dalam Alat Kelamin, Istri Ini tak Berkutik Ketahuan Suami Main Serong

SERAMBINEWS.COM – Kejadian unik terjadi di Amerika Serikat. Perselingkuhan seorang istri terungkap dengan cara tak biasa.

Bukan karena tertangkap basah atau kepergok suami saat bersama selingkuhan, aksi main serong istri ini terungkap justru gara-gara kondom.

Ya, seorang istri dituduh berselingkuh oleh suaminya setelah dokter menemukan kondom yang tertinggal di dalam organ kewanitaannya.

Saking uniknya, kejadian ini pun direka ulang dalam program televisi Amerika Serikat (AS), Sex Sent Me to the ER.

Para aktor memerankan peristiwa saat seorang wanita mencari bantuan setelah mengalami rasa sakit di organ kewanitaannya.

Baca juga: Lepas Aurel akan Menikah dengan Atta Halilintar, Anang Hermansyah Ciptakan Lagu Hingga Menangis

Baca juga: Jelang Lamaran, Ini 5 Potret Prewedding Atta Halilintar dan Aurel, Pakai Baju Bak Ratu & Pangeran

Baca juga: Panglima Laot Lhok Meureubo Periode 2021-2026 Dikukuhkan

Dr Aminidhan Thekkar menceritakan, keluar cairan aneh dari alat kelamin wanita tersebut yang termasuk efek sampingnya.

Pasien awalnya khawatir dia PMS (Pre-Menstruasi Syndrome) dan sempat menyalahkan suaminya.

Namun, singkat cerita dokter akhirnya menemukan kondom yang lama tertinggal di dalam organ intimnya.

Pasutri itu sudah lima tahun menjalani vasektomi dan tak perlu memakai alat kontrasepsi lagi.

Sehingga kecil kemungkinan kondom tersebut berasal dari hubungan intim mereka berdua.

Baca juga: Disambangi Bidan, Koramil Peukan Bada Siap Jadi Kawasan Bebas Rokok

Baca juga: Pemerintah Maroko Dukung Legalisasi Ganja untuk Penggunaan Medis, Larang untuk Penggunaan Lain

Baca juga: Potret Pendidikan di Pulo Aceh: Miris, Satu Sekolah Serempak Menjawab tak Ingin Kuliah