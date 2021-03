6 Juta Sperma akan Dikirim ke Bulan, Ternyata Ini Tujuan Para Ilmuwan

SERAMBINEWS.COM - Para ilmuwan mengusulkan untuk mulai menyusun beberapa rencana dalam mempertahankan populasi manusia.

Usulan pertama mereka: bank sperma di bulan.

Diusulkan oleh para insinyur mekanik, gudang sel reproduksi manusia tersebut akan berisi sperma dan sel telur 6,7 juta spesies di Bumi termasuk manusia.

Bank yang disebut sebagai "bahtera" itu berlokasi di permukaan bulan.

"Manusia harus mengarahkan pandangan mereka pada perjalanan luar angkasa. Melestarikan kehidupan seperti yang kita ketahui," ujar Jekan Thanga, dari Tim Universitas Arizona.

Melansir dari New York Post, Kamis (11/03/2021) rencana tersebut para ilmuwan lontarkan ketika mempresentasikan laporan mereka dalam acara bertajuk Institute of Electrical and Electronics Engineers Aerospace Conference pada Sabtu (06/03/2021) lalu.

Jekan dengan makalahnya menyampaikan ketidakstabilan Bumi membuat penyimpanan bank reproduksi rentan.

Dia mengusulkan perpindahan besar-besaran untuk mendirikan gudang benih manusia di bulan sesegera mungkin.

"Bumi secara alami adalah lingkungan yang mudah menguap," ujarnya.

Selain itu bencana alam luar biasa seperti letusan Gunung Toba yang terjadi 75.000 tahun lalu menjadi alasan khawatir lain.

"Banyak tumbuhan dan hewan yang 'sangat terancam punah', Jekan melanjutkan.

Diketahui konsep "bahtera" telah digunakan di Svalbard Global Seed Vault, Norwegia.

Tempat yang tak terganggu oleh manusia dan unsur-unsurnya itu menyimpan sekitar 992.000 sampel dan 500 benih.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Bangun Bahtera Luar Angkasa, Ilmuwan Rencanakan Kirim 6 Juta Sperma ke Bulan