Ingin Kulit Halus dan Sehat, 'Flawless Healthy Look' Bakal Jadi Tren Make Up Ramadan 2021

SERAMBINEWS.COM - Setiap orang pasti ini selalu tampil cantik dan menarik.

Namun kecantikan bukan saja terpancar dari wajah tapi juga dari dalam hati berperilaku baik.

Banyak perempuan kini lebih menyukai make up yang tetap memperlihatkan kecantikan kulit yang natural, sehat dan bercahaya.

Menjelang bulan ramadan yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang, tren make up flawless pun masih diminati untuk menampilkan kecantikan sempurna namun tanpa riasan make up yang terlalu bold.

Head of Public Relations PT Paragon Technology and Innovation Elsa Maharani menyebut tren make up yang akan diminati pada bulan ramadan kali ini bertema 'flawless healthy look'.

Seperti produk terbaru yang baru saja diluncurkan Crystallure by Wardah yakni 'Crystallure Precious' yang memiliki konsep youthful radiant healthy look.

Para hijabers maupun mereka yang tidak mengenakan hijab pun bisa mengusung tema ini dalam make up look saat tampil dalam momen ramadan.

Riasan make up flawless healthy look ini nantinya akan berfokus pada sentuhan warna bold dan feminin pada bagian bibir.