Penjualan Mobil Toyota Meningkat

* Setelah Diberlakukannya PPnBM Nol Persen

BANDA ACEH - Sejak diberlakukannya aturan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) nol persen untuk mobil baru pada Maret 2021, penjualan mobil Toyota di Aceh mengalami peningkatan hingga 400 persen.

Aturan itu tertuang dalam Kepmenperin Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

“Alhamdulillah efek yang kami rasakan dengan kebijakan tersebut penjualan mobil Toyota di Aceh meningkat,” kata Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh, Azhar dalam Serambi Podcast Edisi Bincang Bisnis dengan tema “Penjualan Toyota di Aceh Pada Masa New Normal”, yang dipandu Host, Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur dan disiarkan langsung melalui Facebook Serambinews.com, Sabtu (20/3/2021).

Azhar menyampaikan, apabila dibandingkan penjualan 20 Maret 2021 dengan 20 Februari 2021 ada peningkatan, seperti Avanza sekitar 400 persen, dan Yaris diatas 300 persen. Setelah diberlakukannya aturan insentif PPnBM tersebut, Azhar menyampaikan bahkan ada mobil baru yang mendapatkan diskon hingga Rp 65 juta/unit.

Ia menyebutkan, harga mobil baru Toyota di Aceh setelah mendapatkan diskon pajak mobil baru, yang diberlakukan sejak 1 Maret 2021, yaitu Vios G CVT Rp 288,8 juta/unit (turun Rp 65,35 juta), Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags Rp 291,45 juta/unit (turun Rp 20,45 juta).

Selanjutnya, Avanza 1.5 Veloz A/T Lux Rp 248,55 juta/unit (turun Rp 11,8 juta), Sienta 1.5 Q CVT Rp 296,4 juta/unit (turun Rp 21,45 juta), New Sienta 1.5 V CVT Welcab Disability Rp 351,9 juta/unit (turun Rp 28,4 juta), Rush 1.5 S A/T Lux TRD Rp 265,33 juta/unit (turun Rp 15,97 juta).

Ia mengatakan penurunan harganya bervariasi mulai dari Rp 8 jutaan hingga Rp 65 juta, dan yang paling besar adalah Toyota Vios.

Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh, Azhar, menyampaikan, sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, penjualan Toyota masih menjadi market leader.

“Alhamdulillah penjualan Toyota pada 2020 kita masih menjadi market leader, dimana market share kita masih 40,11 persen,” sebutnya.

Azhar menambahkan itu artinya dengan dukungan pelanggan, Toyota masih bisa menjadi nomor 1 untuk penjualannya di Aceh.(una)