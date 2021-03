9 Peserta Khafilah Labuhanhaji Barat Masuk Final Cabang MTQ Aceh Selatan

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXV (35) Tingkat Kabupaten Aceh Selatan, yang berlangsung di lapangan bola kaki Gampong Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, berjalan lancar.

Sembilan peserta perwakilan khafilah Labuhanhaji Barat dilaporkan masuk sebagai finalis.

"Alhamdulillah ada 9 peserta yang masuk finalis dalam cabang lomba Tartil Anak-anak, Tilawah Remaja, Qira-ah Sab'ah Murattal Remaja dan Dewasa, Qira-ah Sab'ah Mujawwad Dewasa, Tahfidz serta Tilawah dan Syarhil Al-Quran," kata Camat Labuhanhaji Barat, Said Suhardi S.Pd, Senin (22/3/2021).

Dari hasil yang diumumkan dewan hakim pada Minggu (21/3/2021) malam itu, lanjut Said Suhardi, menjadi sebuah kebanggaan bagi bagi masyarakat Labuhanhaji Barat.

"Semoga mendapatkan yang terbaik sesuai kemampuan dari peserta pada cabang yang diikutinya," ucap Camat Said Suhardi.

Ketua khafilah Kecamatan Labuhanhaji Barat, Azmir SH, mangatakan dari sembilan peserta yang masuk finalis, 8 diantaranya adalah cabang unggulan dalam ajang perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Adapun nama cabang dan finalis yang masuk dalam final yakni, Muhammad Furqan Z Cabang Tartil Anak-anak Putra No undian 06, Ahmad Samhudi Cabang Tilawah Remaja Putra No undian 94, Nurul Amalia Cabang Tilawah Remaja Putri No undian 89.

Suci Harpila Sari Cabang Qira-ah Sab'ah Murattal Remaja Putri No undian 171, Mas'adi Cabang Qira-ah Sab'ah Mujawwad Dewasa Putra No undian 202, Miskardi S Cabang Qira-ah Sab'ah Murattal Dewasa Putra No undian 222.

Dasriati Cabang Qira-ah Sab'ah Murattal Dewasa Putri No.undian 209, Danda Kiandri Cabang Tahfidz serta Tilawah Putra 5 Juz No undian 268 dan Syarhil Al-Quran Putri, No undian 397, yakni Fitria Zulha, Nurul Hidayah, Cut Marpita.(*)

