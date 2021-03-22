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SNMPTN 2021

9 Santri Dayah Oemar Diyan Indrapuri Lulus SNMPTN ke USK, 6 Dapat Undangan ke UIN, Ini Nama-namanya

Selain di Universitas Syiah Kuala, terdapat pula enam siswa-siswi MA Oemar Diyan yang lulus seleksi jalur undangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

zoom-inlihat foto 9 Santri Dayah Oemar Diyan Indrapuri Lulus SNMPTN ke USK, 6 Dapat Undangan ke UIN, Ini Nama-namanya
SERAMBINEWS.COM/Handover
Jawahir SPdI, Kepala MA Oemar Diyan Indrapuri Aceh Besar. 

SERAMBINEWS.COM - Sembilan santri/wati Madrasah Aliyah (MA) Dayah Oemar Diyan Indrapuri Aceh Besar dinyatakan lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun Ajaran 2021/2022.

“Hasil SNPTN 2021/2022 diumumkan secara serentak Senin siang ini. Alhamdulillah, ada sembilan anak didik kita diterima di Universitas Syiah Kuala,” kata Jawahir SPdI, kepala MA Oemar Diyan, Senin (22/3), di Indrapuri.

“Selain di Universitas Syiah Kuala, terdapat pula enam siswa-siswi MA Oemar Diyan yang lulus seleksi jalur undangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh,” sebut Ustaz Jawahir.

Jawahir menambahkan, status akreditasi Madrasah Aliyah Oemar Diyan adalah A.

“Alhamdulillah, MA Oemar Diyan terakreditasi dengan nilai A,” katanya.

Adapun kesembilan santri/wati MA Oemar Diyan yang diterima di Universitas Syiah Kuala melalui jalur SNPTN 2021/2022 adalah:

1. Muhammad Al-Hadziq Tarmizi (lulus di Jurusan Informatika)

2. Muhammad Ghufran As-Shiddiq (lulus di Jurusan Ekonomi Islam)

3. Nazwatul Luqyana (lulus di Jurusan Ilmu Hukum)

4. Kamal Kurnia Hasan (lulus di Jurusan Ilmu Hukum)

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Universitas Syiah Kuala
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Editor: Zaenal
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