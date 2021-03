Terusan Suez Masih Terblokir, Kapal Raksasa Seperti Paus Terdampar Belum Bisa Dipindahkan

Ever Given, kapal kargo berbendera Panama, terjepit di Terusan Suez, memblokir lalu lintas di jalur vital tersebut pada Jumat (26/3/2021).

SERAMBINEWS.COM, SINGAPURA - Kapal kontainer yang memblokir Terusan Suez seperti "paus terdampar" mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dibebaskan.

Para pejabat telah menghentikan semua kapal yang memasuki saluran tersebut pada Kamis (25/3/20210dalam kemunduran baru untuk perdagangan global.

Kapal dengan penjang 400 m hampir sepanjang Empire State Building, sehingga memblokir transit di kedua arah.

Salah satu saluran pengiriman tersibuk di dunia untuk minyak dan biji-bijian serta perdagangan lain yang menghubungkan Asia dan Eropa.

Otoritas Terusan Suez (SCA) mengatakan delapan kapal tunda sedang bekerja untuk memindahkan kapal, yang terjebak secara diagonal dengan melintang di selatan kanal satu jalur pada Selasa (22/3/2021) pagi.

Dilansir Reuters, Jumat (26/3/2021), kapal The Ever Given terdampar akibat diterjang angin kencang dan badai debu.

"Kami tidak dapat mengecualikan mungkin perlu waktu berminggu-minggu, tergantung situasinya," kata Peter Berdowski, CEO perusahaan Belanda Boskalis.

Dia mencoba membebaskan kapa saat menyampaikan kepada program televisi Belanda "Nieuwsuur."

Sebanyak 156 kapal kontainer besar, kapal tanker yang membawa minyak dan gas, dan kapal curah yang mengangkut biji-bijian mundur di kedua ujung kanal, kata Badan Leith Mesir.

Hal itu menciptakan salah satu kemacetan pengiriman terburuk selama bertahun-tahun.