Malam Ini, Duel Blitz Battle WGM Irene Sukandar Vs GothamChess Digelar, Siapa yang Akan Menag?

SERAMBINEWS.COM - Malam ini duel antara Woman Grandmaster (WGM) Irene Sukandar bakal melakoni duel blitz battle dengan Levy Rozman (GothamChess) bakal digelar.

Siapakah yang akan menang?

Woman Grandmaster (WGM) Irene Sukandar bakal melakoni duel blitz battle dengan Levy Rozman (GothamChess), Rabu (31/3/2021), pukul 22.00 WIB.

Melalui akun Twitternya, WGM Irene Sukandar mengunggah sebuah postingan yang mengumumkan bakal duel catur melawan GothamChess.

Dalam unggahannya itu tampak laga catur ini akan disiarkan di salah satu platform video live streaming yakni Twitch.tv.

Baik dari GothamChess maupun Irene akan sama-sama menayangkan duel catur ini.

Baca juga: Mekkah Perketat Jarak Sosial, Jumlah Kasus Virus Corona Terus Meningkat, Larang Buka Puasa Bersama

Baca juga: AHY: Hukum Telah Ditengakkan dengan Sebenar-benarnya dan Seadil-adilnya

Laga yang tentunya juga ditunggu-tunggu oleh publik ini bisa disaksikan di Twitch.tv/irenesukandar atau juga bisa di Twitch.tv/GothamChess.

Sementara dalam laga ini tak sedikit warganet yang mengunggulkan WGM Irene Sukandar.

"My money on Irene even though I like Gotham (Uang saya untuk Irene meskipun saya suka Gotham)," tulis salah satu komen netizen di twitter @irene_sukandar.

()Irene Kharisma Sukandar merupakan seorang pecatur Indonesia pertama yang berhasil menyandang gelar Grand Master Internasional Wanita terhitung mulai Desember 2008. (Instagram irene_sukandar)

Namun ada juga yang menjagokan Levy Rozman atau biasa dikenal dengan GothamChess.