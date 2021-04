Meski Pandemi Covid-19, The Light of Aceh kembali Bersinar di Bali, Begini Suasana dan Kemeriahannya

Suasana dan kemeriahan Festival The Light of Aceh berbasis Hybrid, Sabtu (3/4/2021) malam pukul 19.00 WITA di Hotel Prama Sanur Bali.

For Serambinews.com

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Aceh kembali menggelar atraksi wisata berajuk Festival The Light of Aceh berbasis Hybrid, Sabtu (3/4/2021) malam pukul 19.00 WITA di Hotel Prama Sanur, Bali.

Mengangkat tema ‘Wisata Adaptasi Kebiasaan Baru’, festival ini dibuka melalui penampilan lagu dan tari kreasi Aceh.

Rangkaian acara ini digelar dengan mematuhi protokol kesehatan, di antaranya penyediaan hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemberian face shield.

“Tampilan yang ditujukan malam ini menunjukkan keberagaman seni dan budaya. Kemkominfo RI berupaya membangun Indonesia terkoneksi melalui tol digital virtual agar masyarakat semakin maju,” ungkap Prof Dr Widodo Muktiyo selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Republik Indonesia.

Festival The Light of Aceh In Bali merupakan agenda mempromosikan wisata Aceh di era pandemi yang disajikan dengan sebuah festival Seni.

Tidak hanya kebudayaan, acara ini juga akan memberikan informasi mengenai ragam pesona wisata Aceh yang layak dikunjugi wisatawan.

“Sabang memiliki terumbu karang yang indah dan bisa dinikmati melalui snorkeling,” ungkap Ketua Dekranasda Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati.

“Selain Sabang, juga ada kepulauan Banyak yang saat ini menjadi perhatian investor Uni Emirat Arab,” beber istri Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tersebut.

“Semoga masyarakat dan pariwisata Aceh tidak pernah surut untuk membangkitkan pariwisata Aceh dengan meningkatkan sektor pariwisata dan industri kreatif dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi yang merujuk pada arah Bapak Presiden Indonesia," ucapnya.