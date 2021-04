Warga Antusias Sambut Pasar Murah di Taman Bustanussalatin Banda Aceh

Laporan Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pasar murah, yang digelar oleh Pemerintah Banda Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh, disambut antusias oleh masyarakat.

Menurut sejumlah warga, dengan kehadiran pasar murah telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok saat Ramadhan.

“Dengan digelar pasar murah, alhamdulilah harganya murah sedikit, tapi sangat membantulah,” sebut Nurlaila seorang warga kota Banda Aceh usai membeli kebutuhan pokok di pasar murah yang digelar di Taman Bustanussalatin Banda Aceh, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Cegah Stunting di Aceh, KKP Gandeng UKM Binaan Unsyiah Untuk Bagikan 1.000 Paket Ikan Pada Santri

Dia mengatakan kebutuhan pokok yang ia beli dari pasar murah itu, ia dipersiapkan untuk kebutuhan pada bulan puasa.

“Meski tak cukup untuk keseluruhannya, alhamdulilah dapat membantu,” katanya.

Seperti berita sebelumnya, dalam rangka Menyambut bulan suci ramadan, Pemerintah Banda Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh menggelar pasar murah untuk lima jenis bahan pokok yang disubsidi Pemerintah Aceh.

Baca juga: Hadiah Rp 75 Juta Bagi yang Temukan Istri Pria Ini, Sudah 19 Hari Belum Pulang Ke Rumah

Baca juga: Anggota KPK Meninggal di Rumah, Sempat Mengurung Diri Usai Bertugas dari Medan

Pelaksanaan pasar murah ini diselenggarakan selama lima hari mulai dari 4 sampai 8 April 2021 mendatang, di Taman Bustanussalatin Banda Aceh.

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM (Diskopukmdag) Banda Aceh M Nurdin, mengatakan terdapat lima jenis bahan pokok yang disubsidi oleh Pemerintah Aceh.

Pemerintah menyediakan sebanyak 10.000 kilogram (kg) beras, 8.000 kg gula, 5.000 liter minyak goreng, 2.000 kg tepung terigu dan 40.000 butir telur dengan total subsidi sebesar Rp 85 juta.

“Bahan pokoknya yang disubsidi oleh pemerintah yaitu beras, tepung terigu, gula pasir, masing-masing murahnya Rp 3.000 per kilogram, minyak goreng Rp 3 000 per liter, dan telur disubsidi sebanyak Rp 2.50 per butir," ujarnya.(*)

Baca juga: Disperindag Buka Pasar Murah di 87 Lokasi di Aceh, Untuk Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang di Sini