Bertemu Gubernur, Petro Gold Dubai Tegaskan Komitmennya Bangun Industri Kayu Cendana di Aceh

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Perusahaan Petro Gold Dubai menegaskan komitmennya untuk membangun industri kayu cendana di Aceh.

Komitmen tersebut disampaikan Perwakilan Petro Gold LLC, Arkash Shetty, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Selasa (6/4/2021) lalu.

Demikian rilis yang diterima Serambinews.com dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, Marthunis, yang juga ikut dalam kunjungan Gubernur.

Untuk diketahui, Petro Gold merupakan perusahaan penyuplai minyak kayu cendana terkemukan di kawasan Timur Tengah.

Kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Perwakilan Petro Gold LLC menyampaikan bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan pembelian kayu cendana dengan salah satu kelompok tani hutan pada tahun 2020 lalu.

“Kami berkomitmen untuk membangun industri kayu cendana di Aceh,” kata Arkash Shetty.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami sudah mendirikan badan hukum Indonesia yang bernama PT Eby Essentials sebagai bukti keseriusan berinvestasi di Aceh,” tambahnya.

Selain melakukan pembelian kayu cendana dari petani, PT Eby Essentials juga sedang mengajukan konsesi lahan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk penanaman kayu cendana.

Penanaman ini ditujukan untuk menjamin pasokan bahan baku untuk industri yang akan dibangun di Kawasan Industri Aceh Ladong.

Arkash menambahkan bahwa penanaman kayu cendana oleh PT Eby Essentials akan melibatkan transfer pengetahuan tentang bagaimana melakukan budidaya kayu cendana secara lebih cepat panen dan juga berkelanjutan.

Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Aceh menyarankan agar segera direalisasikan.

Apalagi saat ini PT PEMA sebagai pengelola KIA Ladong sedang menawarkan paket promosi investasi melalui pembebasan/pengurangan tarif sewa lahan.

“Prinsipnya First Come, First Serve,” ujar Gubernur Aceh.(*)

