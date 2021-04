Harga Daging Meugang di Beutong Capai Rp 180 Ribu Per Kilogram

For Serambinews.com

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Harga daging meugang dijual di Kabupaten Nagan Raya berkisar Rp 180 ribu per kg, Minggu (11/4/2021). Namun jelang siang, daging jenis kerbau dan sapi turun menjadi Rp 160 ribu per kilogram.

Penjualan daging meugang dilakukan menyebar, karena pemerintah tidak dibenarkan terkonsentrasi pada sustu tempat, sebagaimana larangan Pemkab Nagan Raya untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Daging meugang dijual dipusat kecamatan seperti Simpang Peut, Jeuram, Beutong hingga Alue Bilie.

Beberapa penjual daging kepada Serambinews.com mengatakan, daging dijual sesuai dengan harga kerbau dan sapi yang dibeli.

"Harga relatif normal seperti tahun sebelumnya," kata Sukirman, penjual daging di Simpang Peut.

Hal sama dikatakan Samsudin, penjual daging lain mengungkapkan, harga pada pagi hari dijual rata-rata Rp 180 ribu per kg, namun jelang siang turun menjadi Rp 170 ribu per kg hingga Rp 160 ribu per kg.(*)

