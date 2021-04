Mengenal Konsep Ekonomi Biru, dan Perlunya Kesadaran Bersama Merawat Ekosistem Laut

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Thomas Bell dari Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) menyebut perlunya pemahaman dan manajemen kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di beberapa negara yang memiliki kawasan laut lewat ekonomi biru (blue economy).

Sehingga, lingkungan laut tetap terjaga sambil beriringan dengan perkembangan ekonomi. Terlebih, bagi negara-negara yang memiliki kawasan perairan, laut adalah sumber pemasukan utama baginya.

"Tentunya ini (ekonomi biru), karena konsepnya relatif baru dan masih dalam pengembangan, jadi tentunya banyak pandangan terkait ini," ujarnya dalam Youth International Forum on Spice Route beberapa hari lalu.

Setidaknya, ia menyebutkan ada beberapa kunci yang dapat difokuskan untuk penerapan ekonomi biru ini, yakni ekoturisme, perikanan, pencegahan zat-zat berbahaya, penanggulangan risiko bencana, hingga manajemen penggunaan lahan.

Tetapi yang jadi faktor penting dalam mengatur lautan dan pesisir demi pembangunan ekonomi demi menjaga lingkungan, perlu diperhatikan pada penggunaan energi, ketersediaan air bersih, dan manajemen penggunaan lahan.

"Itulah yang akan membangun pertumbuhan ekonomi, tak hanya dapat menopang [lingkungan] tapi juga adil, dan berintegrasi pada pendekatan antara industri, pemerintah, dan juga tak ada fokus tunggal karena itu juga gambaran dan inovasi yang diberikan secara sains," jelasnya.

Selain tawaran sistem untuk pemerintah, Bell juga menjelaskan betapa pentingnya kesadaran menjaga ekosistem sekitar pada masyarakat maupun perusahaan.

"Kita tahu kalau air itu datang dari hujan turun di gunung, mengisi sungai, dan banyak manfaat. Tapi kita juga harus sadar juga seperti berapa lama ekosistem itu dapat menopang hingga akhirnya rusak," ungkapnya.

Manusia memiliki kedekatan dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Kondisi alam yang rusak menyebabkan kerugian besar yang tak terkira, dan patut diperhitungkan oleh manusia sebagai yang bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Robert Costanza dari Australian National University dalam jurnal Global Environmental Change, memperkirakan kerugian kerusakan lingkungan pada 2011 diperkirakan sebesar 125 triliun dolar per tahun. Kerusakan itu umumnya disebabkan regulasi yang buruk dalam pengelolaan lingkungan, dan aktivitas korporasi berskala regional hingga global.