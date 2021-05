Hasil MotoGP Spanyol 2021 – Lengan Kanan Marc Marquez Sempat Disorot Sebelum Kecelakan Hebat di FP3

SERAMBINEWS.COM - Pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez harus menerima nasib buruk lagi di sirkut Jerez dalam latihan bebas 3 / FP3 MotoGP Spanyol 2021, Sabtu (1/5/2021).

Marc Marquez mengalami low side hingga motor dan dirinya harus terlempar ke gravel.

Beruntung, pembalap asal Spanyol itu masih bisa berdiri setelah mengalami kecelakaan

Hingga kini, belum diketahui bagaimana kondisi Marc Marquez pasca kecelakaan tersebut.

Marquez telah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan.

Kabar kecelakaan hebat Marc Marquez terlihat dari tayangan langsung FP3 dan disampaikan oleh akun Twitter MotoGP.

“BIG crash for @marcmarquez93. Thankfully the eight-times champion is back on his feet!,” tulis @motogp.

Marc Marquez sendiri pada FP3 berhasil menempati posisi 12 dengan catatan waktu, 1'37.354 detik.

Sebelumnya, sesuatu yang disorot sejak Marc Marquez kembali ke MotoGP adalah posisi lengan kanan yang lebih tinggi saat menikung ke kiri.

Marquez telah mengendarai motornya dengan gaya yang tidak biasa, sesuatu yang jelas terkait dengan cedera lengannya.