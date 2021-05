HASIL FP3 MotoGP Spanyol 2021 Hari Ini - Nakagami Tercepat, Marc Marquez Alami Big Crash

SERAMBINEWS.COM - Inilah hasil FP3 MotoGP Spanyol 2021 Hari Ini.

Takaaki Nakagami tercatat menjadi yang tercepat.

Sesi latihan bebas ketiga atau FP3 hari ini telah selesai berlangsung untuk MotoGP Spanyol, Sabtu April 2021 sore WIB.

Hasil FP3 MotoGP Jerez 2021 menempatkan pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami menjadi yang tercepat.

Pembalap asal Jepang ini mencatatkan waktu lap tercepat, 1.36.985 detik, di Sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Stefan Bradl (Honda HRC).

Sementara itu, pembalap Respsol Honda, Marc Marquez mengalami kecelakaan besar pada FP3.

Melansir Twitter MotoGP, meskipun demikian, The Baby Aliens masih tampak berdiri setelah mengalami kecelakaan.

“BIG crash for @marcmarquez93. Thankfully the eight-times champion is back on his feet!,” tulis @motogp.

Marc Marquez sendiri pada FP3 berhasil menempati posisi 12 dengan catatan waktu, 1'37.354 detik.