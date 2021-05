Pertamina Bentuk Satgas Pengawas BBM, Stok untuk Lebaran Idhul Fitri 1442 H Aman

Laporan Herianto I Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM - Sales Area Manager Pertamina Aceh Soni Indro Prabowo menyatakan, stok BBM untuk persedian Lebaran Idhul Fitri 1442 Hijriah di wilyah Aceh relatif aman.

“Rata-rata stok BBM untuk berbagai jenis di Depo Krueng Raya, Depo Lhokseumawe dan daerah kepulauan, seperti Sabang dan Sinabang, saat ini tahan untuk 9-13 hari ke depan,” kata Soni Indro Prabowo kepada Serambinews.com, Senin (3/5) di Banda Aceh.

Soni menjelaskan, dari berbagai jenis BBM yang dijual kepada masyarakat, selama bulan suci Ramadhan, BBM jenis pertmax mengalami kenaikan yang cukup tinggi mencapai 10 persen.

Penjualannya saat ini per hari mencapai 320 KL, untuk seluruh wilayah Aceh.

• Komunitas Aceh Jaya Meurepe Kumpulkan Rp 60 Juta Untuk Santunan Anak Yatim

• Polisi Dalami Kasus Sate Beracun yang Tewaskan Bocah, Sasaran Sang Polisi Baru Nikah Atau Istrinya?

Sedangkan premium dan pertalite juga naik tapi hanya 1 persen dan penjulannya per hari saat ini 360 KL.

Solar naik 6 persen, dan penjulannya per hari saat ini 1.130 KL. Dexlite juga tinggi kenaikannya mencapai 18 persen, penjualannya per hari 19 KL, sedangkan pertamax turbo naik 3 persen, penjualannya per hari sedikit sekitar 15 KL.

Terkait stok BBM untuk menghadapi Lebaran Idhul Fitri 1442 H, 13-14 Mei 2021 mendatang, Soni mengatakan, stoknya per 3 Mei 2021, masih cukup banyak.

Untuk BBM jenis premium stoknya cukup untuk penyaluran 13 hari ke depan, atau sekitar 3.100 KL, pertalite/pertamax stoknya cukup untuk 9 hari ke depan sebanyak 1.530 KL.

Solar dan dex lite stoknya sampai 15 hari ke depan sebanyak 3.000 KL, sedangkan untuk pertamax turbo stoknya cukup untuk 22 hari ke depan, sebanyak 1.200 KL.

Kendati stok BBM di Depo Krueng Raya, Aceh Besar dan Depo Lhokseumawe cukup banyak, tapi kata Soni, tiga hari lagi menjelang lebaran Idhul Fitri, atau tanggal 10 Mei 2021 mendatang, kapal tangker pengangkut BBM untuk Depo Pertamina Krueng Raya, Lhokseumawe, sabang dan Sinabang akan datang lagi, untuk menambah stok yang sudah ada saat ini.