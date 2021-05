Pimpinan Gampong Golkar se-Aceh Ditargetkan Terbentuk Sebelum Oktober 2021

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif menargetkan pembentukan Pimpinan Gampong (Pimgam) Partai Golkar se Aceh bisa selesai sebelum Oktober 2021.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif menargetkan pembentukan Pimpinan Gampong (Pimgam) Partai Golkar se Aceh bisa selesai sebelum Oktober 2021.

Selama ini, tidak semua gampong sudah memiliki kepengurusan.

“Selama ini ada gampong yang sudah ada sebagian pengurus dan ada juga yang belum ada,” kata Nurlif, Selasa (4/5/2021).

Nurlif menginginkan semua pengurus tingkat gampong terdata dengan baik.

Minimal masing-masing gampong memiliki lima orang pengurus, dua perempuan dan tiga laki-laki.

“Sekarang kita mau lihat by name by address. Tidak bisa lagi sambil jalan. Kita berpartai ini harus ril,” ujarnya didampingi Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Khalid.

Pembentukan pingam atau dengan kata lain pimpinan desa (pimdes) menjadi tanggung jawab bersama, mulai pengurus DPD I, pengurus DPD II, hingga pengurus kecamatan.

“Sedangkan untuk pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan sudah selesai 90 persen. Kita targetkan sebelum Oktober 2021, kepengurusan disemua tingkatan bisa terbentuk,” tutupnya. (*)

Baca juga: Tenaga Honorer Tidak Dapat THR Lebaran, Ini Alasan Pemerintah