Taufik Abdul Gani Dilantik Jadi Pejabat Perpusnas, IPI Aceh: Jadi Motivasi bagi Pustakawan Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Satu lagi putra terbaik Aceh dipercayakan mengisi posisi strategis di tingkat pusat. Dr Taufik Abdul Gani alias Topgan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan USK atau Unsyiah Press, dilantik menjadi Pimpinan Tinggi Pertama, yaitu Kepala Pusat Data Dan Informasi Perpusnas RI.

Menanggapi pelantikan putra Aceh di jajaran petinggi Perpusna itu, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia-Aceh(IPI-Aceh), Nazaruddin Musa MLIS mengatakan, pengangkatan Dr Taufik Abdul Gani alias Topgan sebagai Pimpinan Tinggi Pertama Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas dengan istilah “The right man on the right place”.

Nazar kepada Serambinews.com, Selasa (4/5/2021) mengatakan, penilaian ini didasarkan pada latar belakang pendidikan, yaitu Teknik Komputer dan Informatika). Serta rekam jejak capaian selama menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (USK) sejak tahun 2012.

Menurutnya, Taufiq tidak hanya berhasil memperoleh akreditasi A dari Perpusnas, tetapi dia juga berhasil memperoleh beberapa Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yaitu ISO 9001/2008, ISO 9001: 2015 dan ISO 27001: 2013.

Bahkan capaian ini telah membawanya menjadi Auditor Utama Bersertifikasi IRCA (International Register of Certificated Auditors) untuk ISO 9001: 2015 dari IRCA.

Begitu juga keberhasilan Topgan saat menjabat sebagai Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan USK atau Unsyiah Press, sebagai jabatan terakhirnya di Aceh sebelum berkarir di Jakarta.

Dia telah berhasil mempublikasikan buku atau terbitan Unsyiah Press tidak hanya di tingkat nasional dengan sistem digital seperti Shopee, Gramedia Digital, tapi juga di pasar global seperti amazon.com,dan Google book.

Nazar berharap dengan pengalaman dan prestasi Taufiq Abdul Gani pada jabatan barunya nanti dia juga dapat menciptakan prestasi baru yang lebih besar.

Lebih lanjut kata Nazar, bagi IPI Aceh, karir nasional Taufiq ini menjadi motivasi dan inspirasi tersendiri bagi pustakawan Aceh.

”Kita berharap promosi jabatan pak Taufiq ke nasional ini akan menambah motivasi dan kreasi pustakawan Aceh dalam bekerja dan smart dalam menciptakan program dan melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya.

Beberapa harapan IPI Aceh sesuai tugas dan fungsi Taufiq Abdul Gani sebagai kepala pusat data dan informasi Perpusnas adalah dapat menyusun standarisasi dan kebijakan sistem pengelolaan data dan informasi serta fasilitas teknologi informasi di setiap jenjang perpustakaan.

Lalu meningkatkan kompetensi SDM bidang teknologi, data dan informasi, meningkatkan kerjasama data dan informasi dengan pangkalan data perpustakaan luar negeri serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi pustakawan, baik dalam nasional maupun internasional.

Serta memelihara dan meningkatkan sistem layanan berbasis digital perpusnas sesuai perkembangan era digital dalam upaya menempatkan perpusnas pada level global yang diperhitungkan.(*)

