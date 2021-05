Pengadilan Mesir Mendukung Penyitaan Kapal Kargo Jepang, Pemblokir Terusan Suez

Dalam file foto 30 Maret 2021 ini, Ever Given, sebuah kapal kargo berbendera Panama, terlihat di Great Bitter Lake Mesir.

KAIRO - Pengadilan Mesir, Selasa (4/5/2021) menolak banding pemilik kapal kargo Jepang.

Pengadilan memerintahkan untuk menyita kapal tersebut karena sengketa keuangan.

Otoritas Mesir telah menyita kapal Everegreen dengan nama lain Ever Given raksasa, yang memblokir Terusan Suez selama hampir seminggu di bulan Maret 2021.

Sehingga, menghentikan perdagangan maritim dengan nilai miliaran dolar AS.

Dilansir AFP, Otoritas Terusan Suez mengatakan kapal itu tidak akan diizinkan meninggalkan negara itu sampai jumlah kompensasi diselesaikan dengan pemilik kapal Jepang itu, Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Pengadilan di kota Ismailia di Terusan Suez memerintahkan penyitaan kapal itu lebih awal. bulan.

Pemilik The Ever Given mengajukan banding pada 22 April 2021 dengan harapan membatalkan keputusan tersebut.

Pengadilan Ekonomi Ismailia menguatkan keputusan penyitaan.

Belum ada komentar langsung dari pemilik kapal.

Otoritas Terusan Suez telah menuntut 916 juta dolar AS sebagai kompensasi, menurut perusahaan asuransi dari Ever Given.