Kantor Berita AP Tuntut Penyelidikan Pembumihangusan Kantornya di Jalur Gaza

SERAMBINEWS.COM WASHINGTON - Kantor Berita The Associated Press (AP) yang bebasis di Washington DC, AS menuntut penyelidikan atas pembumohangusan kantornya di Jalur Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan oleh Editor utama AP dengan menyerukan penyelidikan independen terhadap serangan udara Israel yang menghancurkan gedung di Kota Gaza.

Khususnya menampung Kantor Berita AP, Al-Jazeera dan media lainnya.

Dikatakan, publik AS pantas mengetahui fakta sebenarnya.

Secara terpisah, pengawas media Reporters Without Borders meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki pemboman Israel.

Atas sebuah bangunan yang menampung organisasi media sebagai kemungkinan kejahatan perang.

Sally Buzbee, editor eksekutif AP, mengatakan pemerintah Israel belum memberikan bukti yang jelas yang mendukung serangannya, yang meratakan menara Al-Jalaa 12 lantai.

Militer Israel, yang memberi waktu sekitar satu jam untuk mengevakuasi wartawan AP dan penyewa lainnya, mengklaim Hamas menggunakan gedung itu untuk kantor intelijen militer dan pengembangan senjata.

Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengatakan Israel sedang mengumpulkan bukti untuk AS tetapi menolak untuk memberikannya dalam dua hari ke depan.

"Kami sedang bertengkar," kata Conricus.