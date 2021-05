Lady Gaga Ungkap Mengalami Pelecehan di Usia 19 Tahun, Diperkosa Produser Musik hingga Hamil

SERAMBINEWS.COM – Penyanyi sekaligus aktris Lady Gaga membeberkan bahwa dirinya pernah mengalami pelecehan seksual pada usia muda.

Hal ini dikatakannya di acara The Me You Can't See, Oprah Winfrey dan serial baru Pangeran Harry tentang kesehatan mental di Apple TV +.

Lady Gaga mengatakan pemerkosaan itu dilakukan oleh seorang produser musik saat ia berusia 19 tahun.

Ia pertama kali mengungkapkan hal itu pada tahun 2014.

“Saya berusia 19 tahun, dan saya bekerja di bisnis ini, dan seorang produser berkata kepada saya, 'Lepaskan pakaian Anda,'” katanya.

Baca juga: Perusahaan Jepang dan Aceh Kerja Sama Torrefaction Plants & Torrefied PKS, Pertanian dan Perikanan

()Lady Gaga buka tentang pelecehan seksual masa lalu, mengatakan dia hamil setelah diperkosa pada usia 19 tahun (Instagram/ladygaga)

Pelantun lagu Poker Face ini telah mencoba menolak.

Namun ia justru mendapat ancaman, karya-karyanya akan dibakar.

“Dan aku bilang tidak. Dan saya pergi, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka akan membakar semua musik saya. Dan mereka tidak berhenti.

Mereka tidak berhenti bertanya kepada saya, dan saya hanya membeku dan - saya bahkan tidak ingat,” lanjut Lady Gaga yang mulai meneteskan air mata.

Peristiwa pemerkosaan yang menimpanya telah membuat dia hamil.

Baca juga: Ini Kronologis Kejadian Kecelakaan yang Merenggut Nyawa Waled Ibrahim Usman Ulee Titi

Baca juga: Cara Daftar BLT UMKM BNI PNM Mekaar, Banpres BPUM Tahap 3, Klik Link Berikut