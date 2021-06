Lima Nutrisi ini Bantu Penyembuhan Anda yang Terinfeksi Covid-19 

Lemon dan jeruk nipis mengandung vitamin C yang tinggi.

SERAMBINEWS.COM - Virus corona baru bisa menginfeksi siapa saja. Jika Anda termasuk salah satu orang yang menderita Covid-19, ada beberapa nutrisi yang perlu Anda konsumsi. Tujuannya, agar proses pemulihan badan bisa lebih cepat.

Hal penting yang perlu Anda perhatikan adalah kondisi sistem imun tubuh Anda. Semakin kuat sistem imun tubuh yang Anda miliki, semakin cepat pula tubuh Anda sembuh dari infeksi Covid-19.

Sistem imun tubuh yang kuat akan melawan infeksi virus yang masuk ke sel dan mengganggu kesehatan.

Salah satu cara agar sistem imun tubuh kuat adalah dengan memerhatikan makanan yang Anda konsumsi sehari-hari.

Usahakan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi berikut secara rutin agar tubuh kembali sehat:

Vitamin C

Mengutip dari Only My Health, vitamin C berperan sebagai antioksidan yang efektif meningkatkan sistem imun tubuh. Ada banyak jenis makanan yang mengandung jenis vitamin itu. Mulai dari jeruk, lemon, stroberi, tomat, hingga brokoli.

Probiotik

Jenis makanan lain yang dapat mempercepat proses penyembuhan Covid-19 adalah makanan yang mengandung probiotik. Jenis makanan itu baik untuk bakteri dalam sistem pencernaan sehingga sistem imun tubuh Anda menjadi lebih kuat.

Vitamin E