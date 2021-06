Cara Daftar Internet Unlimited PLN ICONNET, Berikut Daftar Harganya Berdasarkan Wilayah

Internet PLN Iconnet - PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) resmi meluncurkan layanan internet broadband full fiber optic atau ICONNET pada Selasa (1/6/2021). Berikut cara daftar layanan Internet Unlimited PLN ICONNET, lengkap beserta daftar wilayah dan harganya.

SERAMBINEWS.COM - Tak hanya listrik, kini PLN telah menyediakan layanan internet untuk wilayah Jabodetabek, Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan, serta Indonesia Timur.

Diketahui, PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) resmi meluncurkan layanan internet broadband full fiber optic atau ICONNET pada Selasa (1/6/2021).

Pada laman resmi Iconnet.id, terdapat dua produk layanan yang ditawarkan, yakni paket internet dan paket internet + TV.

Melalui laman resminya, ICONNET mengklaim, layanan Internet dari PLN ini memiliki 3 keunggulan utama, yaikni Reliable (kualitas jaringan yang handal), Affordable (layanan dengan harga terjangkau & menjangkau berbagai daerah), dan Unlimited (akses internet tanpa batas).

Selain itu, ICONNET ini juga dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

Daftar Wilayah dan Harga Paket Internet Unlimited PLN ICONNET:

PLN membagi empat kategori wilayah dengan harga yang berbeda-beda.

Jabodetabek

Harga paket unlimited internet PLN Iconnet up to 10 Mbps Rp 185.000 per bulan.

Harga paket unlimited internet PLN Iconnet up to 20 Mbps Rp 207.000 per bulan.