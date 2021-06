Viral Penonton Bioskop Kesurupan Saat Menonton Film The Conjuring 3, Terdengar Suara Teriakkan 

SERAMBINEWS.COM – Media sosial tengah dihebohkan dengan video yang menunjukkan seorang penonton bisokop mengalami kesurupan.

Dalam video tersebut juga terdengar suara orang berteriak dan bunyi hentakan.

Diduga, penonton wanita tersebut mengalami kersurupan saat menonton film bioskop The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It.

The Conjuring 3 telah resmi di putar di bioskop-bisokop Indonesia sejak Jumat, 4 Juni 2021 lalu.

Video seorang penonton mengalami kerusupan itu diunggah oleh pengguna TikTok @witeewitee pada Senin (14/6/2021).

The Cojuring 3 ini mengisahkan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan tak dikenal yang mengejutkan.

Bahkan penyelidik paranormal kehidupan nyata Ed dan Lorraine Warren pun terkejut.

Salah satu kasus paling sensasional dari file mereka, dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki.

Mereka mendapat perintah untuk menangani kasus pembunuhan yang kejam yang berasal dari kendali iblis.

Kasus ini terjadi pada tanggal 24 November 1981 dan pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat.