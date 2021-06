Disdik Persiapkan Sekolah, Jelang Asesmen Nasional Oleh Kemendikbud

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh saat ini sedang mempersiapkan sekolah dalam rangka mengikuti Asesmen Nasional (AN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada September-Oktober 2021. Persiapan dilakukan melalui sosialisasi dan memberikan edukasi rencana pelaksanaan AN dalam rangka mempertahankan mutu pendidikan lulusan SMA/SMK dan SLB Aceh yang sudah menembus delapan besar nasional pada tahun 2021.

"Sosialisasi AN ini penting kita lakukan sedini mungkin, agar dalam pelaksanan AN pada bulan September mendatang, mutu pendidikan daerah kita tidak merosot lagi, tapi tetap pada rangking delapan besar nasional atau naik lagi," kata Kadisdik Aceh, Drs Al Hudri MM kepada Serambi, Selasa (22/6/2021).

Al Hudri yang didampingi Kabid SMA, Hamdani menjelaskan, AN dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan berupa hasil belajar siswa. Fungsi AN ini adalah sebagai evaluasi pemerintah, kemudian sebagai pemetaan mutu pendidikan, satuan pendidikan, daerah dan nasional. Sedangkan sistem pelaksanaan AN dilakukan melalui daring atau semi daring. Setiap siswa kelas II SMA, SMK dan SLB akan diambil secara acak sebanyak 45 orang untuk menjadi peserta tes AN di lingkup sekolah tersebut.

"Kalau untuk Ujian Nasional (UN) diwajibkan kepada semua siswa kelas III, tapi untuk AN diambil secara acak kepada siswa kelas II, sebanyak 45 orang saja untuk satu sekolah," ujar Al Hudri. Peserta dan materi AN, sambung Al Hudri, setiap siswa mengerjakan Akumulasi Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, survei lingkungan belajar.

Sementara bagi guru mengerjakan survei lingkungan belajar dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar. Dalam pelaksanaan AN ini, kata Al Hudri lagi, yang berperan sebagai leading sector-nya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Guru (LPMP). Lembaga ini yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag untuk melakukan verifikasi persiapan sekolah.

Selanjutnya, LPMP bersama Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota dan Kemenag Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan AN di daerahnya masing-masing.

Pendataan sekolah dan siswa peserta AN dilakukan oleh Pusmenjar berdasarkan basis data pokok pendidikan (Dapodik) untuk sekolah umum dan untuk sekolah agama dari data EMIS Kanwil Depag. Kadisdik Aceh, Al Hudri juga menyampaikan untuk kesiapan sekolah melaksanakan AN diperlukan membentuk Tim Teknis Ujian Nasional Berbasais Komputer (UNBK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Karena simulasi AN dilaksanakan, kata Al Hudri, bukan sebagai tray out, tetapi untuk mengenalkan/membiasakan proktor dan siswa terhadap aplikasi dan bentuk- bentuk soal AN yang literasi dan numerasi. Literasi (penalaran dan uraian), sedangkan numerasi (hitungan seperti matematika, fisika, kimia). "Soal AN berbeda dengan soal UN. Soal AN menggunakan tipe soal adaptif.

Aplikasi yang digunakan dalam AN tahun 2021 ini, adalah aplikasi Ujian Nasional Berbasais Komputer (UNBK)," kata Al Hudri. Hasil AN ini, kata Al Hudri, diharapkan bisa menjadi feedback bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Selain itu hasil UN, jelas Al Hudri, bukan sebagai laporan individual siswa, tetapi menjadi bagian dari profil dan raport satuan pendidiakn atau daerah.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Aceh bersana Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan lembaga pendidikan terkait lainnya, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif dan serius, terhadap tahapan persiapan pelaksanaan AN yang akan digelar pada September-Oktober 2021. "Kita harus melakukan persiapan mulai dari bulan Juni ini agar semua sekolah SMA, SMK dan SLB, kepala Sekolah, guru dan siswanya mengerti makna dan tujuan dari AN tersebut," demikian Al Hudri.(her)