Prediksi Swiss vs Spanyol Perempat Final Euro 2020, Head To Head dan Pemain Kunci

SERAMBINEWS.COM - Laga Swiss vs Spanyol akan digelar Jumat 2 Juli 2021 malam di Saint Petersburg Stadium, Rusia.

Head to head (h2h) Swiss vs Spanyol dalam laga yang pernah berlangsung menyimp0ulkan bahwa kedua tim sama-sama kuat.

Baik Swiss dan Spanyol berbagi poin pada empat pertandingan terakhir di kancah internasional.

Di putaran Piala Eropa Euro 2021, Spanyol finis di urutan kedua grup, sementara Swiss lolos 16 besar di urutan ketiga grup.

Baca juga: Ukraina vs Inggris Euro 2021, Zinchenko Bahas Kekuatan The Three Lions, Sterling Wajib Dihentikan

Data dan statistik head to head Swiss vs Spanyol akan diurai dalam berita ini.

Pada empat pertemuan terakhir, Swiss dan Spanyol sama-sama pernah menang sekali dan seri dua kali.

Terakhir mereka bertemu dalam komeptisi UEFA Nations League 2020,

Di pertemuan pertama, Spanyol menang 1-0 atas Swiss.

Kemudian pertemuan kedua di kompetisi yang sa,a, Swiss vs Spanyol imbang 1-1.