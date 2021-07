Perekonomian Terdampak Pandemi, Indonesia Kembali Jadi Negara dengan Pendapatan Menengah ke Bawah

SERAMBINEWS.COM - Indonesia kembali masuk dalam daftar negara dengan penghasilan menengah ke bawah.

Padahal pada tahun 2019, Indonesia sempat masuk negara dengan penghasilan menengah tinggi.

Hal tersebut berdasarkan rilis laporan dari Bank Dunia berjudul World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022 itu, assessment Bank Dunia terkini menyatakan GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi 3.870 dolar AS.

Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan, menyebut penurunan ini diakibatkan karena pandemi seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Indonesia memang masih menghadapi pandemi Covid-19.

Selama 1,5 tahun ini, tak hanya sektor kesehatan yang terguncang.

Namun, perekonomian juga anjlok akibat pandemi Covid-19.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, turunnya peringkat Indonesia masuk ke negara lower middle income tidak mengagetkan.

“Karena (GNI Indonesia) memang belum pernah naik tinggi.

Kita masuk high middle income itu di batas paling bawah yang sangat mudah jatuh lagi ke lower middle income,” ucap Piter.