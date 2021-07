Mulai Tahun Ini SIM C Menjadi 3 Jenis, Simak Cara Mengurusnya

SERAMBINEWS.COM - Berikut syarat dan perbedaan SIM CI, SIM CII, dan SIM CIII.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai tahun ini mulai menggolongkan jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor atau SIM C menjadi tiga jenis.

Nantinya akan ada tiga golongan SIM motor, yakni SIM C, SIM CI, dan SIM CII.

Aturan penggolongan SIM C ini diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yang sudah dikeluarkan pada Februari 2021 lalu.

Lantas apa perbedaan SIM C, SIM CI, dan SIM CII?

Dilansir dari Perpol Nomor 5 tahun 2021, berikut perbedaannya :

1. SIM C

SIM C berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (centimeter cubic).

2. SIM CI

SIM CI berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc sampai dengan 500 cc , atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik.