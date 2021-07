Kecewa Penanganan Covid-19, Tagar #Presiden Terburuk dalam Sejarah Trending di Twitter

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tagar 'Presiden terburuk dalam sejarah trending di Twitter hari ini, Rabu 21 Juli 2021.

Sejumlah netizen mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap perkembangan sosial terkini berkaitan dengan kekecewaan mereka terkait dengan penanganan Pemerintah terhadap pandemi Covid-19.

Pemilik akun yogurl @opirfqh misalnya, pagi ini mencuitkan sebuah pesan yang mengeluhkan makin memburuknya kondisi kesehatan masyarakat karena paparan Covid-19.

Covid-19 in indonesia is getting worse day by day we must stay the fuck at home every fuckin daaayyyyy!!

PPKM (PELAN PELAN KITA MATI?)

i have to say #PresidenTerburukDalamSejarah

Akelabagheera, pemilik akun @Akelabagheera mencuitkan:

Indonesia it's getting worst day by day. We need the solution to handle this situation, without having to make a distinction between the upper and lower classes. Sorry sir but i have to say

#PresidenTerburukDalamSejarah

Netizen Agus Setiawan, pemilik akun Twitter @agusset1awan pagi ini mencuitkan:

temporary solution to cover big problem caused by long strategic mistake