Ucapan Manis Mayangsari untuk Suami Ulang Tahun, Beda Usia 18 Tahun dengan Bambang Trihatmodjo

SERAMBINEWS.COM - Mayangsari merayakan ulang tahun sang suami, Bambang Trihatmodjo.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mayang memberikan kue tart dan ucapan ulang tahun di Instagram.

Ibunda dari Khirani ini memberikan ucapan manis untuk sang suami yang genap berusia 68 tahun.

Berikut postingannya:

"Appy Birthday 'SWEETHEART ...

Many happy return and best wishes for U always

Terimakasih untuk Ucapan,

Doa2 terbaik jg Perhatiannya untuk Mas Bambang," tulis Mayang pada Jumat, (23/7/2021).

Postingan itu mendapat banyak ucapan dari rekan artis.

cutkeke_xavier: Barakallah fii umrik buat mas