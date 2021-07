Mashita Mutiara Meutuah, Lulus di 5 Universitas Pilih Kuliah di ITB

PUTRI bungsu mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Mashita Mutiara Meutuah (18), tahun ini mulai memasuki dunia perkuliahan. Jebolan dari SMA Teuku Nyak Arief Fatih Billingual School ini diterima di lima universitas ternama. Tiga di luar negeri dan dua di dalam negeri.

Hal ini diketahui dari postingan ibunya, Darwati A Gani di akun Instagramnya @darwati_agani belum lama ini saat merayakan hari ulang tahun Mashita yang ke-18. Darwati menyampaikan rasa bangganya atas capaian yang diraih putrinya tersebut.

"Barakakallahu fi umrik Mashita Mutiara Meutuah, semoga selalu menjadi anak yang shalehah kebanggaan Mama dan Papa," tulis Darwati mengawali postingannya.

"Masyaallah .. Gak terasa udah 18 tahun aja, Dan Selamat datang di dunia mahasiswa, dunia sesungguhnya bagi para pembelajar," lanjut Darwati.

Istri Irwandi yang juga Anggota DPRA ini melanjutkan bahwa generasi pembelajar harus mampu menjawab tantangan zaman. Sebab hidup adalah rangkaian tanya, dan mahasiswa adalah generasi yang harus selalu mencari jawabannya.

"Dek Chita, kamu adalah kebanggaan kami, alhamdulillah atas izin Allah dan usahamu, kamu di terima di 5 Universitas ternama," tulis Darwati.

Dia kemudian merincikan nama-nama kelima universitas tersebut, yaitu: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)-Bachelor of Mechanical Engineering (Materials) with Honours, Institut Teknologi Bandung (ITB)-Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya-Teknik Material, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)-Bachelor Of Science With Honours (Material Science), dan yang terakhir di Monash University Malaysia.

Dari lima universitas bergengsi itu, Mashita ternyata lebih tertarik kuliah di dalam negeri. Ia memilih Institut Teknologi Bandung (ITB) Program Studi (Prodi) Teknik Material.

"Dan kamu memilih untuk menjadi mahasiswa di ITB Bandung. Kami tau semua ini tidak bisa diraih dengan mudah,"

"Ini semua atas izin Allah, usahamu yg tidak pernah lelah unt belajar, bimbingan dari para guru di Sekolah dan tentu saja kami selalu mendoakan yang terbaik untukmu," lanjut Darwati.