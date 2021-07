Pasca Keguguran, Aurel Hermansyah Dikabarkan Hamil Lagi, Krisdayanti Beri Pesan Ini

Dugaan ini muncul ketika Atta dan Aurel mengunggah postingan yang mengisyaratkan mereka akan segera menjadi orangtua.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kembali bahagia.

Pasalnya mereka akan segera mendapatkan calon buah hatinya.

Pasca mengalami keguguran, Aurel Hermansyah dikabarkan sudah hamil lagi.

Dugaan ini muncul ketika Atta dan Aurel mengunggah postingan yang mengisyaratkan mereka akan segera menjadi orangtua.

Saat Aurel ulang tahun yang ke-23 pada 10 Juli lalu, Atta memberikan hadiah yang mewah untuk sang istri.

Atta memberikan satu mobil baru BMW untuk Aurel.

Dalam unggahannya, Atta nampak memegang perut Aurel.

Aurel juga nampak memberikan isyarat kehamilannya di postingan Instagram.

"Papata & Mamanur soon to be ………