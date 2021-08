Sekongkol Aborsi Anak, 2 Keluarga di Sabang Dilimpah ke JPU, Terancam 15 tahun Penjara, Ini Kasusnya

Kapolres Sabang melalui KBO Sat Reskrim Polres Sabang Aiptu Rizal Bahnur mengatakan, masing-masing lima tersangka baru adalah SUT (47) ayah kandung tersangka MR (18), Safriati (42) ibu kandung tersangka MR.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Satuan Reskrim Polres Sabang menyerahkan tujuh tersangka dalam kasus aborsi atau menggurkan kandungan anak mereka ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Sabang.

Mereka terlibat dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur dan kasus aborsi yang mengakibatkan bayi dalam kandungan berumur tujuh bulan meninggal dunia.

Kemudian KAS (47) ayah dari korban NO, MUR (45) ibu dari korban NO dan NHB (71) nenek dari korban NO.

Para tersangka akan dikenakan Pasal 80 Ayat (3) Jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Huruf e Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke 1 Huruf e KUHPidana.

Ancaman hukumannya yakni yang pertama sesuai Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan Hukuman Panjara Paling Lama 15 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp 3 miliar.

Kedua yakni Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana dengan Hukuman Penjara Paling Lama 7 tahun penjara dan yang ke 3 Pasal 348 Ayat (1) KUH Pidana dengan Hukuman Penjara Paling Lama 5 tahun 6 bulan penjara.

Kapolres Sabang melalui KBO Sat Reskrim Polres Sabang Aiptu Rizal Bahnur, Selasa (3/8) mengatakan, penyerahan tersangka dilakukan dalam dua tahap.