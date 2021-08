Lionel Messi Setuju Gabung PSG, Segini Gaji per Musim

SERAMBINEWS.COM - Megabintang sepakbola Lionel Messi telah menyutujui bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) setelah keluar dari Barcelona, Selasa (10/8/2021).

Kepastian tersebut tersiar dalam laporan BBC dan pakar transfer pemain Fabrizio Romano.

Menurut laporan BBC, Lionel Messi menyetujui kesepakatan dengan PSG untuk bergabung setelah kepergian mengejutkannya dari Barcelona.

"Dia akan bermain di Parc des Princes dan semuanya dikonfirmasi. Lionel Messi akan menjadi pemain PSG. Sudah selesai," laporan BBC yang disampaikan Guillem Balague.

Guillem Balague melanjutkan, Lionel Messi menandatangani kontrak dua tahun dengan opsi satu tahun perpanjangan di PSG.

"Tampaknya ini adalah kesepakatan dua tambah satu," jelas Guillem Balague.

"Dia dulu mendapatkan hampir 140 juta Euro kotor setahun di Barcelona. Dia setuju untuk mengurangi upahnya hingga 50 persen, tidak lebih karena itu ilegal.

"Barcelona tidak punya uang untuk mempertahankannya," pungkas Guillem Balague.

Begitu juga dengan Fabrizio Romano melalui cuitan Twitternya yang menyebutkan, "Here We Go" terkait transfer Lionel Messi.

Dia akan berada di Prancis hingga 2024 dengan gaji 35 juga Euro permusim.