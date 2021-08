Persis Solo Tunggak Gaji Pemain Sebesar 2,3 Miliar, APPI Ajukan Gugatan ke NDRC Indonesia

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengirimkan gugatan kepada Persis Solo melalui NDRC Indonesia atas tunggakan gaji belasan pemain yang belum dibayarkan, Jumat (13/8/2021).

Persis Solo diketahui memiliki tunggakan gaji kepada 18 pemainnya.

Para pemain pun telah melaporkan tunggakan tersebut kepada APPI.

Akan tetapi, APPI hanya bisa mengirimkan tujuh gugatan dari 18 pemain yang gajinya belum dibayarkan Persis tersebut.

APPI hanya dapat mengajukan gugatan terhadap tujuh dari total 18 pemain dikarenakan hanya tujuh orang tersebutlah yang memiliki salinan dari kontrak mereka dengan Persis.

Sebanyak 11 pemain lainnya tidak memiliki salinan kontrak dan tidak mendapatkan akses untuk meminta salinan tersebut dari pihak klub.

Adapun total tunggakan gaji tujuh pemain klub Liga 2 tersebut mencapai Rp 2.332.900.000.

Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengajukan gugatan atas kasus tunggakan gaji melalui NDRC, selaku organisasi yang mewadahi penyelesaian masalah dan sengketa yang berhubungan dengan sepak bola.

Hal tersebut telah diatur dalam regulasi FIFA, Circular no 1171/2008 mengenai Standar Minimum Kontrak Pesepakbola Profesional Poin 1.2.

"Each signatory party must receive a copy of the contract and one copy has to be forwarded to the Professional League and / or Member Association for registration according to the provisions of the competent football body," tulis bunyi peraturan tersebut.