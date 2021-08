Pentolan Al Qaeda Paling Diburu Amerika Muncul Bersama Taliban, Bahas Pemerintahan Baru Afghanistan

TWITTER via The Sun

Khalil Haqqani, salah satu pentolan Jaringan Haqqani dan Al Qaeda, tiba di Kabul, Afghanistan pada Jumat (20/8/2021) untuk membahas pemerintahan bersama Taliban. Khalil Haqqani adalah teroris yang paling diburu AS, dengan kepalanya dihargai 5 juta dollar AS (Rp 72 miliar).(TWITTER via The Sun)