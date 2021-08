Presiden Prancis Kunjungi Eks Kubu ISIS di Mosul, Siap Pertahanan Pasukan di Irak

SERAMBINEWS,COM, IRBIL - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi bekas kubu ISIS, Kota Mosul, Irak, Minggu (29/8/2021).

Sehari sebelumnya, dia berjanji untuk mempertahankan pasukan Prancis di 'Negeri 1001 Malam' itu.

Macron membuat komitmen dalam pertemuan puncak regional di Baghdad yang sebagian besar ditujukan untuk melawan serangan dan dampak pengambilalihan Taliban di Afghanistan.

"Tidak peduli pilihan apa yang dibuat Amerika Serikat, kami akan mempertahankan kehadiran kami di Irak untuk memerangi kejahatan," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (28/8/2021).

Dilansir AFP, pada Minggu (29/8/2021), pemimpin Prancis itu menginjakkan kaki di Kota Mosul.

Sebuah kota Muslim Sunni yang direbut kembali dari kelompok ISIS pada tahun 2017 setelah tiga tahun perang.

Kunjungannya ke Mosul, tempat berkumpulnya komunitas etnis dan agama yang beragam di Irak.

Hal itu dipandang sebagai kesempatan untuk dukungannya bagi orang Kristen di Timur Tengah.

Macron akan mengunjungi Gereja Our Lady of the Hour, sebuah gereja yang sedang dipugar oleh badan budaya PBB, UNESCO.

Prancis, yang membiayai sekolah-sekolah Kristen berbahasa Prancis di wilayah tersebut.