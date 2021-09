VIDEO - Dari Janeng Hingga Keureupuk Mulieng, Ini Deretan Makanan Khas Aceh di Beureunun Pidie

Laporan Hendri | Pidie

SERAMBINEWS.COM – Beureunuen Kabupaten Pidie, sejak dulu terkenal sebagai salah satu sentra perekonomian rakyat di Provinsi Aceh.

Saat kami berkunjung pada, Sabtu (28/8/2021), Pasar Beureunuen tampak ramai dengan aktivitas jual beli. Hari itu adalah hari pekan yang masih menjadi tradisi di Beureunuen.

Para pedagang, petani, serta penghasil kerajinan dan aneka makanan tradisional, berdatangan ke Beureunuen untuk melakukan transaksi, menjual yang mereka bawa dan membeli kebutuhan lainnya.

Deretan toko yang menjual berbagai jenis makanan tradisional adalah salah satu yang paling ramai dikunjungi. Baik orang yang menjual hasil produksi maupun yang membeli. Deretan toko ini berada di pinggir jalan nasional Medan-Banda Aceh, atau di seberang terminal Beureunuen.

Di deretan toko ini Anda bisa mendapatkan berbagai jenis makanan tradisional, bahkan yang sudah langka sekali pun. Seperti janeng, eumpieng breuh, sagee, bu gring, kueh ek mie, krak haluwa bluek, hingga aneka jenis kerupuk mulieng yang sudah terkenal ke seantero Nusantara.

Setiap penganan itu tersedia bisa dibeli per bungkus atau per kilogram.

Berikut liputan tim Serambi On TV dari Beureunuen, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Narator: Tieya Andalusia

Video Editor: M Anshar