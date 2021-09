Kegirangan, Aminullah Usman Bikin Selebrasi Gokil Depan TV saat Persiraja Bobol Gawang PSS Sleman

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat tim kesayangannya Persiraja Banda Aceh berhasil meraih kemenangan atas PSS Sleman dengan skor akhir 3-2.

Kedua tim bermain di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (11/9/2021) dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2021/2022.

Aminullah yang memakai jersey Persiraja terlihat sangat girang sambil loncat-loncat kecil di depan televisi di rumahnya setelah penyerang Persiraja Henrique mencetak gol ketiga.

Gol penyelamat itu terjadi di menit-menit akhir.

Saat gol terjadi, Aminullah bangun dari tempat duduknya langsung menuju ke depan televisi berukuran besar.

Aminullah seolah sudah memprediksi Persiraja bakal meraih poin penuh dalam pertandingan krusial sore tadi.

"He he he he... sudah kubilang, sudah kubilang. Aha aha aha," katanya sambil loncat-loncat kecil di depan televisi.

Selebrasi gokil Aminullah itu merupakan sebentuk ekspresi dari sang wali kota yang sudah lama tak melihat tim kesayangannya itu tampil dengan perfoma terbaiknya.

Namun kemenangan Persiraja kali ini atas PSS Sleman membuat Aminullah merasa senang yang dilampiaskannya dengan ekspresi kebahagiaan di depan TV.