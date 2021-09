Turki akan Blokir Kpop, Disebut Bisa Mengancam Budaya dan Melemahkan Generasi Muda

Photo by Jung Yeon-je / AFP

SERAMBINEWS.COM - Korea populer, atau Kpop hingga kini masih merajai dunia entertainment dunia.

Tak jauh berbeda dari Indonesia, Turki ternyata juga menyukai budaya Korea / Kpop.

Bahkan disebut penggemar Kpop di Turki menempati peringkat ke-10 terbesar.

Ini dihitung dari jumlah waktu terbanyak dalam mengonsumsi konten K-Pop.

Foto handout yang disediakan oleh Big Hit Entertainment di Seoul, Rabu (2/9/2020) menunjukkan anggota grup K-pop BTS berpose pada program online media day. (Photo by Handout / Big Hit Entertainment / AFP)

Dari segi dana, setidaknya 1 fans Kpop Turki menghabiskan US $108 (Rp 1,5 juta) per orang per tahun.



Dilansir dari Koreaboo, kehidupan fandom Kpop Turki sedang terancam.

Pasalnya, pemerintah Turki kini menyelidiki Kpop karena dianggap membahayakan kaum muda negara itu.

Membahayakan kaum muda

Sempat beberapa bulan lalu di Turki tiga remaja menjadi berita utama karena melarikan diri ke Korea Selatan (Korsel) tanpa izin dan dokumen orang tua.

Alih-alih berkata jujur ingin terbang ke Seoul, mereka memberi tahu orang tua dan walinya kalua hendak piknik ke Istanbul.

Diketahui juga bahwa ketiganya telah mengemasi pakaian mereka dan meninggalkan ponsel sebelum pergi dari rumah.