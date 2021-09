Teknik Pertanian USK Gelar ICATES 3, Ini Isi Seminar Internasional Itu tentang Teknologi Pertanian

Panitia dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian USK mengordinir acara ini di Multi Purpose Room (MPR) Fakultas Pertanian USK, Banda Aceh, yang tentu tetap mengikuti protokol kesehatan.

Laporan Mursal Ismail | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Program Studi atau Prodik Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh menggelar ICATES 3 tahun 2021 secara virtual, Selasa (21/9/2021).

ICATES adalah International Conference On Agricultural Technology, Engineering, And Environmental Sciences yang setiap tahun digelar Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian USK dan tahun ini untuk yang ketiga.

Pelaksanaan ICATES 2021 ini didukung Universiti Malaysia Pahang dan Politeknik Aceh Selatan.

Seminar internasional digelar untuk menghubungkan antar peneliti di tingkat global guna berbagi informasi, pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari riset masing masing.

Dengan demikian diharapkan akan terus berkembang dan menjadi pengetahuan umum masyarakat.

Adapun tema ICATES 3 ini adalah “Innovative Agricultural and Biosystem Engineering for Sustainable Food, Water, Energy, and Environment ”.

Dalam bahasa Indonesia "Inovasi Teknik Pertanian dan Biosistem untuk Pangan, Air, EnergI dan Lingkungan yang Berkelanjutan.