Penghasilannya Capai Rp 3 Miliar, Begini Reaksi Ria Ricis Saat Disinggung Soal Gaji Calon Suami 

SERAMBINEWS.COM - Pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

Demi menikahi Ria Ricis, Teuku Ryan sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih pindah ke Jakarta.

Teuku Ryan bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Aceh. Tak mau jarak memisahkan mereka, Teuku Ryan akhirnya melepas pekerjaannya.

"Ia enggak bisa LDR (hubungan jarak jauh)," kata Ria Ricis dikutip Grid.ID dari Rumpi No Secret, Senin (27/9/2021).

Maka dari itu Teuku Ryan rencananya akan melanjutkan pendidikan strata 2 (S2) dan mencari pekerjaan di Jakarta.

"Tadinya kan mau di Medan, tapi karena beliau (Ria Ricis) yaudah aku lanjut S2 di Jakarta sambil cari kerja," ujar Teuku Ryan.

Sementara itu, saat disinggung soal pemasukan calon suaminya, Ria Ricis ternyata punya jawaban sendiri.

Ricis nampak tak keberatan karena memilih untuk bekerja sama-sama dengan pasangan.

"Aku pengennya kerja bareng aku tuh prinsip bukan cari yang kaya raya, kaya banget." kata Ria Ricis.

"Yang penting bisa sama-sama, kan rezeki bisa dicari sama-sama. Kayak sekarang kan brand ambassador sama-sama," sambungnya.

Bicara soal penghasilan, Ria Ricis digadang-gadang masuk jajaran Youtuber dengan penghasilan tertinggi.

Berdasarkan artikel di Kontan.co.id, Ria Ricis (Ricis Official) Jumlah subscribers: 25,9 juta Jumlah video yang diupload (akumulatif): 1.402 Jumlah penonton (akumulatif): 3,88 miliar Proyeksi pendapatan per bulan: US$ 14.100 - US$ 224.900 setara Rp 204,45 juta - Rp 3,26 miliar

Untuk diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah menggelar acara lamaran pada 23 September 2021.

Lamaran tersebut digelar di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan.(*)

