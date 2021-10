Profesor dari Amerika & Jerman hingga Menparekraf Sandiaga Uno Isi Seminar Internasional Himasta USK 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Statistika (Himasta) Universitas Syiah Kuala (USK) sukses menyelenggarakan kegiatan tahunan Stat Explore 2021, 28-29 September 2021.

Dalam kegiatan bertema “Data Science for SDGs : An Innovative Growth of Eco-Sosio-Tech”, tahun ini Himasta USK menghadirkan lima rangkaian acara yaitu seminar internasional, seminar nasional kewirausahaan, lomba desain infografis, data science competition, dan pelatihan software python.

Stat Explore 2021 dibuka oleh Wakil Rektor III USK, Dr Ir Alfiansyah Yulianur BC. Dalam sambutannya ia mahasiswa untuk terus meningkatkan semangat belajar dan berkarya, meski di masa pandemi Covid-19.

Ketua Panitia, Anjas Irawan mengatakan Stat Explore 2021 tahun ini, meski dilaksanakan secara virtual, tapi berhasil mengumpulkan 2.778 peserta dalam semua rangkaian acara.

Baca juga: VIDEO Aneh, Wanita ini Dilantik Jadi Kepsek, Padahal Sekolahnya tidak Ada, Anaknya Minta Keadilan

Pada 28 September 2021 dilaksanakan kegiatan seminar internasional yang menghadirkan pemateri dari berbagai negara yaitu Prof Abram L. Wagner, Researh Assistant Professor Department of Epidemiology, University of Michigan, USA.

Selain itu, Prof. Hsin-Chou Yang, Research Fellow at Institute of Statistical Science, Academia Sinica, Taiwan, dan Prof. Sebastian Vollmer, Development Economics Professor, University of Gottingen, Germany.

Pada seminar internasional ini peserta mendapatkan ilmu dan berdiskusi dengan pemateri dari tiga benua yang memiliki zona waktu berbeda terkait perkembangan perekonomian dunia dari sisi pendidikan dan kesehatan.

Pada hari yang sama juga berlangsung seminar nasional kewirausahaan yang dibuka Rektor USK Prof. Dr. Ir Samsul Rizal, M.Eng dengan menghadirkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. H.

Sandiaga S. Uno, B.B.A., M.B.A. sebagai keynote speakers serta ketua komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P dan wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Dr. Anggarawira, MM sebagai pembicara utama.

Baca juga: Jumat Pertama di Oktober dan Terakhir di Bulan Safar, Berikut Daftar Khatib dan Imam Shalat Jumat

Seminar ini membahas mengenai peran kewirausahaan dalam memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menambahkan kreatifitas dan inovasi wirausahawan untuk memberikan nilai yang berbeda dengan wirausahawan yang lain, serta memanfaatkan transformasi digital untuk mendorong kewirausahaan lokal berkembang dan bersaing di skala nasional.